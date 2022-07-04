На Кіровоградщині повідомлено підозру двом ґвалтівникам 19-річної дівчини
За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено підозру двом чоловікам за фактом групового зґвалтування 19-річної дівчини.
Слідством встановлено, що двоє 29-річних чоловіків після спільного відпочинку та вживання спиртних напоїв зґвалтували свою знайому. Потерпіла отримала характерні травмами та легкі тілесні ушкодження.
Подія мала місце в одному із сіл Голованівського району у березні поточного року.
Підозру чоловікам повідомлено за ч. 3 ст. 152 КК України.
На даний час, процесуальним прокурором скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Слідство, що здійснюється СУ ГУ НПУ в області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Кіровоградська обласна прокуратура