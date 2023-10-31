На Кіровоградщині керівник відділення поліції та троє його підлеглих під виглядом рейдів незаконно ловили рибу

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру начальнику відділення поліції, дільничному офіцеру та двом патрульним поліцейським в Кіровоградській області.

Їм інкриміновано незаконне зайняття рибним промислом та перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 та ч. 1 ст. 365 КК України).

За даними слідства, на початку березня 2022 року керівник підрозділу поліції організував своїх підлеглих для незаконного вилову риби під виглядом поліцейських рейдів із акваторії Кременчуцького водосховища на Кіровоградщині. Їх проводили у робочий час та із використанням заборонених знарядь лову.

Посадовець забезпечив учасників групи службовим авто та моторним човном з лафетом, що знаходилися на зберіганні як речові докази в іншому кримінальному провадженні.

Протиправну діяльність підозрюваних викрили в кінці місяця того ж року.

Правоохоронці під час виїзду на водосховище виявили підозрюваних на воді та безпосередньо під час незаконного вилову рибу. Вилучено 7 риболовних сіток, рибу у кількості 120 шт, службовий транспортний засіб та моторний човен з лафетом.

Слідство встановило, що після викриття цього факту начальник відділення поліції, бажаючи легалізувати незаконний вилов водних біоресурсів та уникнути відповідальності, заднім числом видав письмове доручення на проведення профілактичного рейду по боротьбі з браконьєрством на ввіреному водосховищі.

Лише за встановлений період внаслідок порушень природоохоронного законодавства правоохоронці заподіяли понад 217 тис грн збитків. Перевіряється їхня причетність до інших правопорушень, які задокументовано у ході розслідування.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваних від займаних посад та обрання їм запобіжних заходів.

Також накладення арешту на майно з метою забезпечення подальшого відшкодування завданої державі шкоди.

Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві, оперативний супровід – Кіровоградське управління ДВБ НПУ за сприяння територіального управління Держрибагенства.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора