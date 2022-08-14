На Кіровоградщині судитимуть двох ґвалтівників 19-річної дівчини

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури завершено слідство відносно двох мешканців Голованівського району за фактом згвалтування 19-річної дівчини вчиненого групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє 29-річних чоловіків після спільного відпочинку та вживання спиртних напоїв згвалтували свою знайому. Потерпіла отримала характерні травми та тілесні ушкодження.

Подія мала місце в одному із сіл Голованівського району у березні поточного року.

На даний час, обвинувальний акт відносно фігурантів справи за ч. 3 ст. 152 КК України скеровано до суду для розгляду по суті. У разі доведення вини обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Слідство здійснювалось слідчими СУ ГУНП України в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура