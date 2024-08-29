На Кіровоградщині викрили двох громадян, причетних до підпалу автомобілів військовослужбовців

Зловмисники, завербовані спецслужбами рф, підпалили два транспортні засоби, які перебувають у власності військових ЗСУ. Замість обіцяних грошей чоловіки отримали повідомлення про підозри. Їм загрожує до десяти років в’язниці.

Правоохоронці з’ясували, що 41-річний мешканець Кропивницького та його 17-річний пасинок вирішили «попрацювати» на ворожі спецслужби та погодились за грошову винагороду підпалити автомобілі військовослужбовців. За вказівкою кураторів рф порушники мали відзняти свої дії на мобільний телефон та надіслати для підтвердження виконання замовлення.

Напередодні вчинення злочину зловмисники обстежили мікрорайон з метою пошуку «потрібних» транспортних засобів. Надалі вони облили два автомобілі військових легкозаймистою речовиною та підпалили.

Співробітники управління карного розшуку спільно з фахівцями кримінального аналізу та колегами зі Служби безпеки України провели низку оперативних заходів та встановили особи паліїв. Правоохоронці затримали вітчима та його неповнолітнього пасинка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Поліцейські вкотре закликають громадян не піддаватися на провокації спецслужб рф!

Нагадуємо! За вчинення злочинів, спрямованих на перешкоджання діяльності Сил безпеки та оборони, відповідно до діючого законодавства України, передбачено покарання у вигляді позбавлення строком до 15 років або довічне ув’язнення.

Батькам необхідно контролювати поведінку дітей, слідкувати за їхніми контактами в соцмережах та месенджерах. Таким чином можна убезпечити неповнолітніх від вербування, зокрема представниками ворожих спецслужб.

У випадку виявлення телеграм-каналів, які закликають до вчинення дій, спрямованих на завдання шкоди майну військових або цивільних громадян, підприємств чи установ, негайно повідомляйте про вказані факти на спецлінію «102».

За матеріалами управління карного розшуку

поліції Кіровоградської області