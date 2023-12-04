На Кіровоградщині затримали підозрюваних у крадіжках з вантажівок майна, призначеного військовим та мешканцям деокупованих територій

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Встановлено, що фігуранти скоювали крадіжки з вантажного транспорту під час руху, використовуючи спеціально обладнаний легковий автомобіль.

Правоохоронці задокументували 15 епізодів злочинної діяльності фігурантів.  Сума збитків, завдана потерпілим, складає майже 2 мільйони гривень.

Поліцейські Кіровоградщини затримали підозрюваних у крадіжках майна з вантажівок, яке призначалося військовим та мешканцям деокупованих територій

Поліцейські провели близько 30 обшуків на території Кіровоградської та Полтавської областей.

Поліцейські Кіровоградщини затримали підозрюваних у крадіжках майна з вантажівок, яке призначалося військовим та мешканцям деокупованих територій

За місцями мешкання зловмисників та збуту викраденого майна правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на злочинну діяльність зловмисників.

Поліцейські Кіровоградщини затримали підозрюваних у крадіжках майна з вантажівок, яке призначалося військовим та мешканцям деокупованих територій

Двох учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру.

Поліцейські Кіровоградщини затримали підозрюваних у крадіжках майна з вантажівок, яке призначалося військовим та мешканцям деокупованих територій

Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

За матеріалами управління карного розшуку
поліції Кіровоградської області

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