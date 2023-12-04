На Кіровоградщині затримали підозрюваних у крадіжках з вантажівок майна, призначеного військовим та мешканцям деокупованих територій

Встановлено, що фігуранти скоювали крадіжки з вантажного транспорту під час руху, використовуючи спеціально обладнаний легковий автомобіль.

Правоохоронці задокументували 15 епізодів злочинної діяльності фігурантів. Сума збитків, завдана потерпілим, складає майже 2 мільйони гривень.

Поліцейські провели близько 30 обшуків на території Кіровоградської та Полтавської областей.

За місцями мешкання зловмисників та збуту викраденого майна правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на злочинну діяльність зловмисників.

Двох учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру.

Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

За матеріалами управління карного розшуку

поліції Кіровоградської області