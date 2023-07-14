На Кіровоградщині затримали вимагачів неіснуючого боргу

Двоє місцевих мешканців, погрожуючи застосувати фізичне насильство та зброю, вимагали у місцевого жителя та його родини надуманий борг – 5 тисяч доларів США та автомобіль.

За даними слідства, наприкінці травня, двоє чоловіків, віком 21 та 38 років, в одному із міст області, вчинили психологічний терор місцевому підприємцю та його багатодітній родині, щодо повернення їм потерпілим неіснуючого боргу у сумі 5 тис доларів США. Згодом почали вимагати ще й легковий автомобіль, яким користувався потерпілий чоловік. При цьому тримали всю родину у психологічній напрузі: щоденно телефонували, приїздили та залучали до підсилення серйозності своїх намірів осіб з кримінальними зв’язками.

Правоохоронці задокументували протиправні дії вказаних осіб. Затримання вимагачів відбувалось за участі співробітників спецпідрозділів. Під час обшуків у них вилучили грошові кошти та автомобіль потерпілого, а також транспортний засіб одного зі підозрюваних.

Наразі обом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України. За скоєне їм загрожує покарання до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурори уже скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним безальтернативного запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування – ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура