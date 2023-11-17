фальшиві підробітки та псевдороботодавці - шахраї: як не потрапити в пастку

У схожу аферу втрапила мешканка Івано-Франківської територіальної громади. Відомо, що заявниця перерахувала незнайомцям в мережі майже 37 тисяч гривень. Потерпіла у мобільному додатку Telegram знайшла оголошення про можливість підробітку (шляхом інвестування власних коштів та повернення їх з урахуванням відсотків), відтак на рахунок незнайомців перерахувала кілька платежів. Опісля – аферисти заблокували її у мережі.

Поліція рекомендує дотримуватись простих правил, щоб запобігти шахрайству:

– ніколи не переходьте за посиланням в електронних листах, які пропонують вам ввести особисту інформацію, навіть якщо вам здається, що відправник – ваш банк;

– переконайтеся, що веб-сторінка не містить граматичних помилок або незрозумілих слів. Це виключить вірогідність того, що сайт – фейковий, і його було створено тільки для крадіжки фінансових даних;

– не здійснюйте ніяких фінансових операцій та не перераховуйте кошти на невідомі рахунки;

Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ або повідомте про Ваш випадок за номером телефону: 0 800 505 170.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини