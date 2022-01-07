На Київщині адвокат підробив документи заради отримання спадку?

Як зазначає аналітичний ресурс «Схемы«, пенсіонерка з Києва, подала біля 40 позовів проти своєї невістки та 4 своїх онуків (3 з яких неповнолітні) з тим, аби забрати спадкове майно, що залишив по собі її померлий син. Новина могла б стати банальною, якби не одне але, зазначає видання. До таких активних судових дій пенсіонерку нібито змусив ще один її син – адвокат Ради адвокатів Київської області Денисенко Борис. Задля отримання бажаного майна, яке б йому ніколи не перепало, адвокат нібито вдався до крайніх дій, які не лише не корелюються з правилами адвокатської етики, а ще є злочинами у розумінні Кримінального кодексу України.

Так, намагаючись заволодіти майном якнайшвидше, по інформації видання, адвокат підробив підпис від імені батька лежачого інваліда, на заповіті, бо будинок, у якому проживає невістка із дітьми було придбано саме на ім‘я батька померлого чоловіка. Як зазначає видання, управління нотаріату проводить на даний час перевірку цього факту. А з метою збільшити частку у спадковому майні адвокат нібито ще й організував одруження свого батька — лежачого інваліда. Таким чином, Голосіївським РАЦС було підроблено підпис у книзі реєстрації актів цивільного стану, від імені лежачого інваліда і фактично недієздатна особа, одружилась та «була присутня» на церемонії одруження. На даний час по цьому факту Генеральна прокуратура проводить відповідну перевірку.

Намагаючись захистити своїх дітей та майно, яке було фактично придбане померлим чоловіком та частину бізнесу, мати чотирьох дітей водночас, нібито отримує погрози від адвоката та своєї свекрухи. Так за даними видання, 05.01.2022 року в будинок де вона проживає з маленькими дітьми, вривалися люди, переодягнені у форму поліції. За словами багатодітної матері облич своїх вони не показували, імен не називали, обставин справи та номери телефонів не знали. В бік матері лунали погрози про виселення її та всіх, хто проживає в будинку та заяви про конфіскування спадку. «Я їм не відкрила – вони б мене вбили!» — заявила журналістам жінка.

У зв’язку з вищевикладеним, журналісти видання намагаються отримати коментарі правоохоронних органів, слідчих Голосіївської поліції м. Києва, що розглядають відповідну скаргу та реакцію Ради адвокатів Київської області, що видала відповідне посвідчення адвокату, який заради отримання майна, що йому не належить нібито вдався до криміналу, а також коментарі слідчих Генеральної прокуратури, які перевіряють скаргу; правління нотаріату, яке перевіряє підробку заповіту.