На Київщині чоловік пропонував слідчому 1000 доларів хабара

Фігурант скоїв крадіжку з будинку у Бориспільському районі Київської області і сподівався відкупитися. Запропонував слідчому грошову «винагороду», не очікуючи, що капітан поліції повідомить про це внутрішню безпеку НПУ.

Рапорт слідчого Бориспільського відділу поліції надійшов до Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Поліцейський зазначив, що у нього в провадженні перебувають матеріали кримінального провадження щодо скоєння крадіжки з проникненням в одному із сіл Київщини. Підозрюваний у скоєні злочину — 23-річний мешканець Броварів — під час розмови зі слідчим запропонував домовитися. За можливість уникнення відповідальності він запропонував «відкупні» — тисячу доларів США.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі Бориспільського ВП, під процесуальним керівництвом прокуратури області, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

Зловмисника оперативники УДВБ НПУ та працівники поліції Київщини затримали у службовому кабінеті слідчого поліції відразу після передачі ним першої частини неправомірної вигоди — п’яти тисяч гривень. Гроші вилучено.

Молодику готується оголошення про підозру. Наразі його затримано в порядку ст.208 КПК України. Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. За спробу підкупу поліцейського затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України