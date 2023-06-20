Посадовця КП на Київщині викрито на хабарі від підприємця за надання в оренду складських приміщень

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступнику директора одного з комунальних підприємств за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний повідомив підприємцю, що за 20 тисяч гривень може посприяти в наданні останньому в оренду складського приміщення, яке перебуває на балансі комунального підприємства, без підписання договору оренди та проведення відповідного аукціону.

Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання грошових коштів та обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура