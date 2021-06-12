На Київщині чоловік вдарив ножем сина

У селі Озерна, що на Білоцерківщині, 70-річний батько наніс ножем удар в живіт 49-річному синові.



Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Правоохоронці з’ясували, що обидва чоловіки напередодні вживали алкоголь, після чого син ліг спати, а батько напідпитку пішов в гості до сусіда. Пізніше чоловік повернувся додому, прийшов до кімнати сина, де між ними виникла сварка.

Поліцейські встановили, що на фоні словесної перепалки син вдарив батька кулаком в голову. Після цього чоловік вхопив ножа, який лежав на столі, та встромив його синові у живіт. Закривавлений лиходій вибіг з будинку, та почав кликати на допомогу.

Небайдужі сусіди викликали швидку. Пораненого сина доправили до лікарні.

Правоохоронці затримали батька у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. // Діло