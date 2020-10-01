Службовців Держпродспоживслужби викрито на систематичному вимаганні хабарів за проведення експертиз

Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно зі слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБ України затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовців одного з районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що начальник районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області спільно з головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини налагодили протиправний механізм вимагання коштів з суб’єктів господарювання за проведення експертиз товару та видачу відправних дозволів. Так, за видачу ветеринарного свідоцтва та експертного лабораторного висновку, яке підтверджує походження продукції, службовці отримували 1100 доларів США.

У ході слідства правоохоронці задокументували 4 епізоди одержання службовцями коштів на загальну суму 3, 6 тис. доларів США та 10 тис. гривень.

Під час передачі четвертого траншу службовців затримали «на гарячому».

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжних заходів.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Київської міської прокуратури