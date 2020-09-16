На Київщині чоловіка судитимуть за незаконне заволодіння автомобілем

Тетіївським відділом Білоцерківської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річного чоловіка за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаного з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (ч. 2 ст. 289 КК України).

За даними слідства, у квітні 2020 року в нічний час житель м. Тетіїв, перебуваючи на території домоволодіння потерпілого, наніс руками удари по тілу останнього та незаконно заволодів його автомобілем.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУНП в Київській області.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури