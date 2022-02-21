У Києві судитимуть чоловіка, який підпалив кафе на Лісовому масиві

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Слідчі скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом умисного знищення майна.

Правопорушнику загрожує до десяти років ув’язнення.

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Нагадаємо, що у серпні минулого року до оперативного чергового Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про пожежу в кафе на вулиці Шолом-Алейхема. На місце події прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції, яка задокументувала подію.

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У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що відвідувачу кафе не сподобалося обслуговування, тож він вирішив помститися. Так, чоловік купив запальну суміш, прийшов до закладу, розбив вікно та вилив її в середину приміщення, після чого підпалив.

Правопорушником виявився раніше не судимий 35-річний киянин. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі Деснянського управління поліції завершили досудове розслідування, розпочате за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження або знищення майна. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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