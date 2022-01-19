В Будапеште украинец во время ограбления убил соотечественника

В столице Венгрии Будапеште украинец убил своего 39-летнего земляка. Инцидент произошел 16 января.

Об этом сообщает telex.hu.

Злоумышленник проник в квартиру на первом этаже многоквартирного дома, однако в этот момент его заметил хозяин и пытался задержать. Грабитель выхватил нож и ударил им мужчину в грудь. Раненого украинца заметил прохожий и сразу же позвонил в полицию. Травмированного мужчину госпитализировали, однако медикам его жизнь спасти не удалось.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность нападавшего. Его задержали. Им оказался 39-летний украинец из Закарпатья, как и умерший. Известно, что мужчины работали каменщиками в Будапеште. Их родные села на Закарпатье расположены в 8 километрах друг от друга. Однако мужчины не были знакомы. Злоумышленник признался в содеянном и утверждает, что убивать не хотел, а просто испугался, когда его пытались схватить.

Выяснилось, что задержанный уже имеет гражданство Венгрии. Ранее на него было возбуждено уголовное дело за подделку документов.

Погибший несколько лет назад переехал в Венгрию вместе со своей женой и двумя дочерьми. В полиции обнародовали видео, как 39-летний злоумышленник признался в убийстве. // «Сегодня»