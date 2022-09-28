Колаборанти в погонах: судитимуть двох псевдодільничних з Луганщини
За процесуального керівництва прокурорів Сватівської окружної прокуратури Луганської області завершено досудове розслідування в двох кримінальних провадженнях стосовно колаборантів з Луганщини (ч. 7 ст.111-1 КК України).
Слідством встановлено, що в липні 2022 року двоє чоловіків добровільно склали присягу на вірність псевдореспубліці та зайняли посади «дільничних офіцерів» в т. зв. «Сватівському РВ ВС мвс лнр» та «Троїцькому РВ ВС мвс лнр».
На займаних посадах обвинувачені, які раніше не мали досвіду роботи в правоохоронній сфері, дотримуються нелегітимних нормативно-правових актів, впроваджених на території т. зв. «лнр».
Наразі прокурори спрямували до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська обвинувальні акти щодо чоловіків для розгляду по суті.
Фігурантам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)