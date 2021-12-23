Судитимуть іноземця, який вчиняв хуліганські дії у вагоні столичного метро

Зловмисник нецензурно висловлювався, вдарив в обличчя жінку та розмахував перед іншими пасажирами пневматичним пістолетом. Чоловіку загрожує до семи років в’язниці.

Інцидент трапився наприкінці вересня цього року у вагоні метро між станціями «Печерська» та «Кловська». Тоді до чергового поліцейського звернулася пасажирка та повідомила, що у вагоні метро зробила зауваження невідомому, який нецензурно висловлювався та порушував громадський порядок. У результаті 43-річна киянка отримала удар в обличчя, а коли порушника намагався заспокоїти інший пасажир, то він почав розмахувати пістолетом, після чого втік.

Як розповів заступник начальника управління поліції в метрополітені Олексій Журавель, поліцейські поспілкувалися зі свідками події, переглянули записи з камер відеонагляду та негайно розпочали пошуки чоловіка:

«Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів і протягом доби затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої країни, 1989 року народження. В орендованому помешканні фігуранта ми провели невідкладний обшук та вилучили пістолет. У подальшому експерти встановили, що це — пневматична зброя».

Слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Районний суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

«Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення», — додав Олексій Журавель.

Відділ комунікації поліції Києва