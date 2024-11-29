Нацполіція взялася за пошук фейкових інвалідів у АРМА
Кримінальне провадження відкрито за фактами службового підроблення та зловживанням службовим становищем
Головне слідче управління Національної поліції отримало доступ до медичної документації працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), котрим встановлено групу інвалідності під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
У текстах судових ухвал згадується кілька посадовців АРМА (їхні прізвища приховано), які є людьми з інвалідністю. Наприклад, один із них у лютому 2023 року отримав III групу інвалідності за діагнозом «Пізній відновний період гострого порушення мозкового кровообігу». Інший співробітник АРМА став інвалідом III групи у квітні 2024 року.
Кримінальне провадження відкрито наприкінці жовтня за фактами службового підроблення та зловживанням службовим становищем.
Як повідомлялось, Міжвідомча робоча група, утворена Міністерством охорони здоров’я, перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у понад тисячі посадовців.Tweet