Нацполіція взялася за пошук фейкових інвалідів у АРМА

Кримінальне провадження відкрито за фактами службового підроблення та зловживанням службовим становищем

Головне слідче управління Національної поліції отримало доступ до медичної документації працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), котрим встановлено групу інвалідності під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними слідства, працівники медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди, організовали видачу посадовим особам АРМА підроблених документів із присвоєння групи інвалідності. Ця пільга дозволяє отримати відстрочку від проходження служби в ЗСУ, а також мати додатковий дохід у вигляді пенсії.

У текстах судових ухвал згадується кілька посадовців АРМА (їхні прізвища приховано), які є людьми з інвалідністю. Наприклад, один із них у лютому 2023 року отримав III групу інвалідності за діагнозом «Пізній відновний період гострого порушення мозкового кровообігу». Інший співробітник АРМА став інвалідом III групи у квітні 2024 року.

Суд дозволив слідчим зробити копії документів (медичної карти амбулаторного хворого, довідок від лікарів, оригіналів рентгенологічного обстеження, лабораторних аналізів, виписок з історії хвороби (епікризів), документів, у яких відображено результати лікування, обстеження, лікарняних листів), на підставі яких окремим працівникам Агентства з розшуку та менеджменту активів призначено групу інвалідності.

Кримінальне провадження відкрито наприкінці жовтня за фактами службового підроблення та зловживанням службовим становищем.

Як повідомлялось, Міжвідомча робоча група, утворена Міністерством охорони здоров’я, перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у понад тисячі посадовців.