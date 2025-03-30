Поблизу Ківерець на Волині сталася смертельна ДТП (фото)

Автопригода трапилася вчора вранці на автодорозі сполученням Луцьк-Ківерці.

24-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Audi, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Volvo, під керуванням жителя міста Ківерці. Один транспортний засіб загорівся.

Внаслідок ДТП 74-річний водій автомобіля Volvo загинув, іншого керманича – шпиталізували.

На місці працювала поліція, співробітники ДСНС, медики.

За фактом летальної ДТП слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області