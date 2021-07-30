На Київщині ексголову сільради судитимуть за оборудки із землею

Києво-Святошинською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови однієї із сільських рад Бучанського району за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2. ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідування встановлено, що посадовець підписав та скріпив гербовою печаткою державні акти на право власності земельними ділянками. При цьому сільський голова достовірно знав, що на сесіях ради вказані рішення взагалі не розглядалися.

У результаті вчинених дій з державної власності незаконно вибули 12 земельних ділянок загальною площею 1,5 гектари, що спричинило шкоду державним інтересам в сумі понад 1,6 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура