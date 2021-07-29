За озброєний напад зі збитками майже ₴35 млн. судитимуть трьох учасників банди
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури затверджено та скеровано обвинувальний акт стосовно трьох членів злочинної групи за фактом бандитизму, розбою та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 чт. 187 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України, ст. 257 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2020 року члени групи попередньо зорганізувались в банду з метою незаконного збагачення шляхом здійснення озброєних розбійних нападів на підприємства, установи, організації та на окремих громадян.
2 вересня 2020 року члени організованої групи, попередньо розподіливши між собою ролі, незаконного проникли на територію харківського ТОВ, розташованого у Немишлянському районі.
Члени банди напали на власника ТОВ, нанесли чоловіку удари по голові, після чого потерпілого зв’язали будівельними стяжками руки та ноги.
Встановлено, що з метою подолання супротиву потерпілого, один із членів банди, погрожуючи застосуванням насильства, почав демонструвати перед обличчям чоловіка пістолет-револьвер, який потерпілий сприйняв як реальну загрозу своєму життю та здоров’ю. Нападник наніс вказаною зброєю декілька ударів по голові потерпілого.
У подальшому члени банди знайшли ключи від сейфу, вкрали гроші, мобільний телефон та наручний годинник, чим завдали збитків потерпілому на суму майже 35 млн гривень.
Після цього учасники втікли з місця злочину, розпорядившись майном потерпілого на власний розсуд.
Стосовно підозрюваних обрано запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави.
28 липня 2021 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова скеровано обвинувальний акт стосовно членів банди.
Досудове розслідування проводили співробітники слідчого управління ГУНП в Харківській області.
Оперативний супровід здійснюється Управлінням стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet