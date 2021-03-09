Повідомлено про підозру розбійнику-рецидивісту, який напав на жінку в під’їзді

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 5 затримано та повідомлено про підозру 32-річному раніше судимому чоловіку за фактом вчинення розбійного нападу (ч. 2 ст. 187 КК України).

Злочин стався увечері 5 березня 2021 року на території Оболонського району столиці. Підозрюваний побачив літню жінку, яка заходила до під`їзду багатоквартирного будинку та прослідував за нею. Піднімаючись сходами, зловмисник ззаду напав на жінку, та, застосовуючи дерев`яний брусок, почав її душити. Подолавши опір потерпілої, нападник заволодів її сумкою та зник з місця події.

Завдяки проведеним заходам правоохоронцям вдалося оперативно встановити та затримати зловмисника. Ним виявився 32-річний уродженець Кіровоградської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину та в 2020 році звільнився з місць позбавлення волі у зв’язку з відбуттям покарання.

Наразі ухвалою Оболонського районного суду м. Києва чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура