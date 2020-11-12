На Вінничині чоловік вдарив ножем п’яного сина

У Літинському районі Вінницької області у 70-річного чоловіка, схоже, здали нерви, і він пішов на злочин. В результаті чергового конфлікту з п’яним сином, літня людина вдарив його ножем в живіт. В результаті потерпілого госпіталізували, а пенсіонер постане перед законом.

Як повідомляють у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, під час сварки з нетверезим сином увечері 9 листопада пенсіонер наніс йому проникаюче ножове поранення черевної порожнини. Вранці наступного дня потерпілому стало погано, йому викликали швидку допомогу.

Пораненого доставили в місцеву лікарню, де прооперували. Загрози життю 49-річному пацієнтові немає. Як годиться, черговий лікарні повідомив про «кримінальне» пораненні в поліцію.

Слідче відділення поліції відкрило кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), за що передбачено до 8 років позбавлення волі. // Реал