На Київщині ліквідовано підпільний цех з виробництва тютюну для куріння кальянів

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури на території Київської області виявлено та ліквідовано злочинну діяльність, пов’язану з незаконним виготовленням тютюну для кальянів (ч. 1 ст. 204 КК України)

Так, за результатами проведеного обшуку з незаконного обігу вилучено обладнання для виготовлення та фасування тютюнових виробів, понад 3 тис. кг тютюнової сировини , а також 2, 5 кг виготовленого тютюну до кальянів та близько 6 965 пачок готової продукції яку планували реалізувати на Київщині

Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 6,7 млн. грн.

На даний час у рамках кримінального провадження вживаються заходи щодо призначення відповідних судових експертиз, а також встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, з метою притягнення їх до встановленої законом відповідальності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура