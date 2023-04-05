У столиці судитимуть зловмисниць, які обікрали пенсіонерів під приводом роздачі гуманітарної допомоги

Жінки скоїли злочини в Солом’янському та Дніпровському районі. Загалом спільниці викрали 1 400 доларів США та понад 50 000 гривень. Наразі слідчі завершили досудові розслідування та скерували обвинувальні акти до суду. Фігуранткам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наприкінці грудня до столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у квартирі на вулиці Петра Запорожця її обікрали двоє незнайомих жінок.

Тоді для з’ясування всіх обставин та документування злочину за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На місці події правоохоронці встановили, що 73-річна потерпіла впустила до квартири двох незнайомок під приводом отримання гуманітарної допомоги. Жінки спочатку віддали киянці пакет з продуктами, а потім запевнили, що їй ще належить отримати й матеріальну допомогу в розмірі 600 гривень. Але через те, що в них залишилася купюра номіналом 1 000 гривень, то потрібно, аби жінка дала 400 гривень решти.

Пенсіонерка пішла за гаманцем та принесла необхідну суму. У цей момент одна із жінок попросилася до туалету, а інша сказала власниці квартири написати розписку про отримання допомоги. Поки потерпіла відволіклася на «розписку», одна із жінок поцупила з гаманця 13 000 гривень і прихопила зі столу ще й ті гроші, які спільниці дали пенсіонерці, як гуманітарну допомогу. Після цього порушниці пішли з квартири.

Провівши низку розшукових заходів, оперативники Дніпровського управління поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку та за допомоги аналітиків столичного главку поліції затримали підозрюваних осіб. Ними виявилися мешканка Одещини, 1995 року народження та 15-річна уродженка Харківщини.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що одна з фігуранток причетна до аналогічного злочину в Солом’янському районі столиці, скоєного напередодні. Тоді, вона разом з іншою своєю знайомою обікрали 86-річну киянку, забравши з собою 1 400 доларів США та 40 000 гривень.

Під час невідкладного обшуку в орендованій на викрадені гроші квартирі правоохоронці виявили в порушниць майже 50 000 гривень. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази для проведення необхідних слідчих дій.

За цими фактами слідчі Дніпровського та Солом’янського управлінь поліції повідомили затриманим про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі слідчі територіальних підрозділів завершили досудові розслідування та скерували матеріали кримінальних проваджень разом з обвинувальними актами до суду для розгляду справи по суті. За скоєне зловмисницям загрожує до восьми років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва