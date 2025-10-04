У ДТП в Одесі загинув пасажир та травмувався водій (фото)

Автопригода сталася сьогодні, 4 жовтня, вночі, на проспекті Шевченка в Одесі.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо правоохоронці встановили, що під час руху 18-річний водій «BMW» не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїжджої частини, де в’їхав у дерево.

На жаль, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річний пасажир автівки загинув на місці. Керманича медики госпіталізували з різними тілесними ушкодженнями. У нього відібрали біологічні зразки для перевірки на можливе спʼяніння.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

У рамках провадження буде проведено низку судових експертиз. Слідство триває. Повні обставини події встановлюються.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати дозволену швидкість, бути уважними та обережними.

Не наражайте на небезпеку ні себе, ні оточення.

Одеське районне управління поліції № 1