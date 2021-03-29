На Київщині молодик зарізав співмешканця матері

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру 28-річному мешканцю с. Гостролуччя за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

Встановлено, що молодик 7 березня цього року, під час сварки із 52-річним коханим матері, не стримався і накинувся на останнього з ножем. Від отриманих травм потерпілий помер на місці скоєння злочину.

З метою приховати скоєне, зловмисник переніс тіло чоловіка на територію лісосмуги однієї з недіючих ферм. З 9 березня чоловіка було оголошено зниклим без вісті. На пошуки залучили поліцейські патрулі, кінологів, проінформували засоби масової інформації. За кілька тижнів пошматоване ножем тіло 52-річного жителя села Гостролуччя було виявлено правоохоронцями.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Досудове слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаного злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури