На Київщині оперативно затримали чоловіка, підозрюваного в убивстві бабусі

Працівники Кагарлицького відділення поліції за лічені хвилини затримали 32-річного чоловіка, який жорстоко позбавив життя свою бабусю. А тікаючи з місця скоєння злочину, побив рідного батька.

Так, житель села Слобода прийшов навідати стареньку матір та свого сина, які проживали разом. На подвір’ї на нього накинувся розлючений син з гумовим шлангом у руках. Бійку побачив сусід і прибіг на підмогу. Коли ж нападник зрозумів, що сили нерівні – втік з двору у невідомому напрямку.

Свою матір чоловік знайшов мертвою у будинку біля ліжка – у неї була розбита голова.

Повідомлення до поліції про вбивство у селі Слобода Кагарлицького району надійшло на спецлінію 102 о 13.30 год.

Одразу для встановлення місцезнаходження втікача та його затримання були орієнтовані усі наряди поліції міста Кагарлик. Невдовзі зловмисника поліцейські виявили за селом – полем він тікав у напрямку столиці.

Наразі чолов’яга затриманий у порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці встановлюють причини скоєння ним особливо тяжкого злочину.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Київської області