На Київщині поліцейські викрили «мінера» дитячого відділення лікарні

12 грудня до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, що дитяче відділення Боярської лікарні заміноване.

На місце події прибуло керівництво поліції Білоцерківщини, слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти, кінологи та вибухотехніки, які оглянули приміщення лікарні та констатували, що інформація про вибухівку не підтвердилась.

Поліцейські встановили особу правопорушника та доставили його до управління поліції. Псевдомінером виявився 34-річний житель міста Тетіїв, співмешканка якого саме перебувала у тій самій лікарні.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, яке карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Київської області