На Київщині поліція оперативно викрила групу «професійних» квартирних крадіїв 

Упродовж лютого до поліції надходили повідомлення щодо крадіжок з помешкань громадян, які були схожі між собою за способом вчинення.

Зловмисники проникали до помешкань громадян шляхом підбору ключів. Лиходії викрадали майно, гроші, а потім на авто зникали з місця події.

Як з’ясувалось, крадії готувалися до кожного злочину ретельно: стежили за оселями і коли господарів не було дома підбирали ключі та викрадали майно. Викрили злочинну діяльність крадіїв працівники Управління карного розшуку спільно з працівниками Броварського районного управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення.

Провівши низку оперативно — розшукових заходів та відпрацювавши камери вуличного відеоспостереження, правоохоронці «за гарячим слідом» затримали злодіїв. Ними виявилися 53 та 61- річні вихідці з Грузії. За місцем проживання зловмисників провели санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема різноманітні відмички, мобільні телефони, набої та корпус гранати «РГД-5», які направили для проведення відповідних експертиз.

Транспортний засіб на якому чоловіки пересувались, поліцейські також вилучили та направили на майданчик тимчасового тримання.

Слідчі Броварського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Запобіжний захід обере суд.

Поліцейські перевіряють причетність злочинної групи до скоєння аналогічних злочинів на території Київщини та інших областей.

Відділ комунікації поліції Київської області