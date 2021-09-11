В Москве папаша надругался над 11-летней школьницей под предлогом массажа

Девочка призналась матери лишь через два месяца

60-летний москвич надругался над своей 11-летней дочерью под предлогом массажа на даче в Солнечногорском районе Подмосковья. Больше двух месяцев девочка хранила эту страшную тайну, но в конце концов рассказала маме.

Девочка поведала матери, что еще в июне папа приехал навестить ее на дачу, где ребенок находился вместе с бабушкой. Отец был добр и приветлив, впрочем, как и всегда. Пока бабушка отвлеклась на дела в огороде, он предложил сделать дочери массаж. Она согласилась и легла на диван. В процессе массажа все и произошло.

Услышав рассказ дочери, женщина побежала в Следственный комитет и написала заявление.

Девочка проживает в Москве вместе с 55-летней мамой и старшей сестрой. Биологический отец с ними не жил, но периодически навещал дочку и проводил с ней время, иногда помогал финансово, покупал сладости и подарки. Бабушка девочки хорошо знала ее отца, поэтому спокойно разрешала им общаться на даче. // МК