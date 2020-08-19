На Київщині правоохоронці викрили схему привласнення земельних ділянок

Внутрішня безпека НПУ спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрила групу шахраїв, яка здійснювала незаконні оборудки з земельними ділянками. Серед учасників групи — посадовці Держгеокадастру області та поліцейський.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про діяльність групи осіб, учасники якої займалися незаконним заволодінням земель для ведення сільського господарства, які згодом передавали у приватну власність. Не виключалася причетність до шахрайської схеми співробітників поліції.

Працівники ДВБ НПУ встановили, що до злочинної діяльності причетні колишні та діючі посадовці Головного управління Держгеокадастру у Київській області та поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з відділу поліції Хмельниччини.

У 2018 році 32-річний поліцейський, учасник АТО, шляхом подачі недостовірних відомостей заволодів двома гектарами землі на території Київщини, не маючи на це законних підстав, оскільки вже використав своє право на її отримання. Колишня очільниця ГУ Держгеокодастру Київської області та її заступниця затвердили дозвільну документацію на відведення вищезазначеної земельної ділянки у власність.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про обставини відведення та передачі змовниками у приватну власність за такою ж схемою ще майже 40 земельних ділянок площею 76 гектарів.

19 серпня 2020 року у фігурантів кримінального провадження проведено 11 санкціонованих обшуків.

Наразі 40-річній колишній керівниці ГУ Держгеокадастру Київщини та її діючій заступниці оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліцейському вручено підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Триває розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників земельної афери.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України