На Київщині ревнивець намагався заколоти суперника штопором

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 25-річного мешканця Таращанського району за фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя (ч.1 ст.121 КК України).

Слідством встановлено, що у грудні 2018 року зловмисник, перебуваючи у гостях в екскоханої , на ґрунті ревнощів, наніс штопором удар в живіт новому кавалеру своєї колишньої. Після скоєного, він зник з місця злочину та кілька років переховувався від правоохоронців.

2 березня цього року ревнивця було затримано, а вже наступного дня обвинувальний акт відносно нього скерували до суду.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури