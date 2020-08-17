На Київщині судитимуть організовану групу підпалювачів мережі магазинів

Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Слідчі Головного управління поліції Київщини за оперативного супроводження Управління карного розшуку та за процесуальним керівництвом прокуратури області завершили досудове розслідування кримінального провадження.

Встановлено, що четверо чоловіків віком 23, 29 та 35 років здійснювали підпали мережі магазинів молочної продукції у Києві та селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району.

Підозрювані завдали матеріальних збитків потерпілим на суму понад 8 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели всі відповідні експертизи та зібрали докази злочинної діяльності організованої групи.

На даний час поліція за процесуального керівництва прокуратури направила обвинувальний акт до суду.

Відділ комунікації поліції Київської області