На Київщині викрили групу осіб, які розповсюджували наркотики через «Telegram»

Опубликовано

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито чотирьох осіб на незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, четверо осіб налагодили схему збуту наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Києва та Київської області. Вони розкладали так звані закладки із амфетаміном і канабісом, та відправляли фото схованок покупцям через Телеграм-канал. Кошти за продаж «товару» отримували на банківські картки. Таким чином наркоділки щоденно реалізовували щонайменше 15-20 доз канабісу та 10-15 доз амфетаміну.

Під час обшуків вилучено заборонені речовини. Після отримання результатів експертиз планується повідомити про підозру фігурантів кримінального провадження.

В Сочи арестован мужчина, покупавший наркотики в Telegram

Ілюстративне фото

Заходи з викриття проводилися Київською обласною прокуратурою спільно з Головним управлінням Національної поліції в Київській області та оперативниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

Like

Метки:

Читайте также: