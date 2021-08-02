На Київщині викрили групу осіб, які розповсюджували наркотики через «Telegram»

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито чотирьох осіб на незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, четверо осіб налагодили схему збуту наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Києва та Київської області. Вони розкладали так звані закладки із амфетаміном і канабісом, та відправляли фото схованок покупцям через Телеграм-канал. Кошти за продаж «товару» отримували на банківські картки. Таким чином наркоділки щоденно реалізовували щонайменше 15-20 доз канабісу та 10-15 доз амфетаміну.

Під час обшуків вилучено заборонені речовини. Після отримання результатів експертиз планується повідомити про підозру фігурантів кримінального провадження.

Заходи з викриття проводилися Київською обласною прокуратурою спільно з Головним управлінням Національної поліції в Київській області та оперативниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура