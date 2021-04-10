На Київщині викрили шахрайку, яка за схемою «ваш родич у біді» ошукала пенсіонерку

У місті Березань 23-річна дівчина за вказівкою свого знайомого зайшла до квартири потерпілої та забрала у старенької 3,5 тис доларів і особисті речі. Гроші перекинула на банківські картки поплічника, від речей в подальшому позбулась.

Поліцейські встановили особу таксиста, який підвозив шахрайку на місце скоєння злочину, а в подальшому викрили і особу зловмисниці. Шахрайку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Другий фігурант справи знаходиться в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території. За попередніми даними саме він дзвонив потерпілій і представився родичем, який буцімто потрапив у ДТП.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція Київщини застерігає громадян бути обережними під час спілкування із незнайомцями телефоном. Інформуйте своїх літніх близьких та рідних про існуючі схеми шахрайства, аби попередити скоєння аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Київської області