На Івано-Франківщини затримали 30-річну жінку, підозрювану в убивстві батька сокирою

Закривавленого 53-річного чоловіка поліцейські виявили на території одного із домоволодінь Городенківської територіальної громади, прибувши на виклик за фактом вчинення домашнього насильства. В подальшому від отриманих травм чоловік помер. За підозрою в умисному вбивстві слідчі затримали доньку загиблого.

Повідомлення про вчинення домашнього насильства до городенківських поліцейських надійшло 22 червня в обідню пору. За вказаною адресою негайно виїхали працівники сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Прибувши на місце, поліцейські у будинку виявили чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. При наданні медиками допомоги він помер.

Правоохоронці встановили, що потерпілий отримав тілесні ушкодження за місцем проживання під час конфлікту зі своєю донькою. Жінка, посварившись із батьком, схопила сокиру і нанесла йому ряд ударів в ділянку тулуба та голови.

Слідчі затримали 30-річну зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують затриманій повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння тяжкого злочину жінці загрожує максимальне покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі із затриманою проводяться слідчі дії. Також під час досудового розслідування буде призначено ряд експертиз.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини