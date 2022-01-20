На Київщині викрито громадянку, яка вербувала жінок для заняття проституцією в Туреччині

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури мешканці Київської області повідомлено про підозру у вербуванні та переміщенні людини з метою експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України).

За даними слідства, 38-річна мешканка Борисполя в одній із груп у Telegram розміщувала повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном. Здебільшого на оголошення відгукувалися жінки, які потрапили в складні життєві обставини. Під час спілкування в месенджерах підозрювана здійснювала на них психологічний вплив у формі переконання.

У подальшому вона за власний кошт купувала потерпілим авіаквитки до Туреччини та бронювала номер у готелі.

Клієнтів для жінок підшукувала шляхом розміщення відповідних оголошень на турецьких сайтах. Частину прибутку вони повинні були передавати вербувальниці.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до злочинної діяльності.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання громадянки виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, записи, що свідчать про протиправну діяльність, ноутбук та ймовірно наркотичні речовини.

Досудове розслідування триває та здійснюється відділом поліції №2 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – управління міграційної поліції ГУНП в Київській області та Державна прикордонна служба України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура