В Киеве мужчина несколько раз ударил друга ножом из-за женщины

В Киеве между двумя мужчинами произошла ссора из-за обиды гражданской жены одного из них.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил им оппонента в грудь. За это ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Все произошло в Святошинском районе Киева на улице Ушакова. Медики сообщили копам, что госпитализировали 42-летнего мужчину с проникающими ранениями грудной клетки и другими телесными повреждениями. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

На месте правоохранители установили, что двое мужчин во время совместного застолья начали обсуждать сожительницу одного из них.

Во время беседы пострадавший оскорбил гражданскую жену собеседника, что и спровоцировало конфликт, а затем драку. Злоумышленник схватил со стола нож и несколько раз ударил оппонента в грудь, по рукам и лицу, после чего скрылся. Раненого госпитализировали в больницу, где его немедленно прооперировали.

Работники криминальной полиции совместно с оперативно-поисковым сектором Святошинского управления полиции в течение нескольких часов разыскали злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый за умышленное убийство уроженец Одесской области, 1989 года рождения.

Задержали мужчину в Шевченковском районе по месту временного проживания. В жилище находился пакет с одеждой, который был вероятно в крови. А отпечаток подошвы обуви задержанного совпадал с оставленными следами на месте совершения преступления. Данные вещи изъяли и направлены на экспертизу.

Следственным Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Мера пресечения суд изберет в ближайшее время. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.