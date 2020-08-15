Журналистка «Сегодня» рассказала подробности о нападении зе-нардепа

Съемочная группа в Турции снимала элитный отдых украинских депутатов

Журналистка «Сегодня» Дарья Сметанко, которая подверглась нападению нардепа Андрея Геруса, рассказала подробности происшествия.

По состоянию на 19 часов съемочную группу, которую некоторое время удерживали в отеле, уже отпустили.

«Мы приехали в Турцию посмотреть, как отдыхают народные депутаты. По нашей информации, тут было несколько нардепов, увидели мы только Андрея Геруса. Мы его видели на пляже, видели у бассейна. Нам удалось с ним пообщаться. Когда я спрашивала, сколько стоит номер, предлагал узнать на сайте. Но там цены варьируются от 3,5 до 18 тысяч евро за сутки. Я хотела уточнить, сколько стоит именно его номер, но он вырвал мое журналистское удостоверение. И мы пошли к ресепшн, потому что он (Герус) сказал, что только там мне его (удостоверение) отдаст», – рассказала Дарья Сметанко в эфире новостей «Сегодня».

После переговоров с руководством отеля удостоверение журналистке вернули, полицию на место не вызывали, однако запретили снимать на территории отеля в целом и депутата отдельно.

Как мы сообщали ранее, подобное поведение депутата является препятствием журналистской деятельности, а именно – статья 171-я Уголовного кодекса Украины, поскольку съемочная группа находилась в Турции с редакционным заданием. // Сегодня