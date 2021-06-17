На Київщині викрито на хабарі чергового податківця

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затримано інспектора ГУ ДПС у Київської області за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України)

За даними слідства, вказаний посадовець, вимагав та одержав від фізичної особи–підприємця 10 тис. грн. хабаря за пом’якшення адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірки порушення роботи касових апаратів, а також за забезпечення подальшої безперешкодної діяльності як суб’єкта господарської діяльності.

Затримано зловмисника «на гарячому» під час одержання вказаної суми

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР розташованого у м. Києві за оперативного супроводу вказаного управління.