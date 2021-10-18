На Київщині взято під варту чоловіка, підозрюваного у побитті до смерті знайомого

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, підозрюваному у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, в ніч з 14 на 15 жовтня біля торговельного центру в с. Петропавлівська Борщагівка, між двома чоловіками під час спільного вживання алкогольних напоїв стався конфлікт.

У ході сварки 24-річний мешканець Києва вдарив ногою в область обличчя 44-річного знайомого, від чого той впав на землю. Підозрюваний продовжив бити його ногами поки потерпілий не втратив свідомість, отримані травми для останнього стали смертельними.

Досудове розслідування здійснює Бучанське РУП ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура