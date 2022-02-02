На Київщині взято під варту підозрюваного у вбивстві подружжя

За клопотанням прокурорів Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області суд обрав підозрюваному у вбивстві чоловіка та дружини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (п.1 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 29 січня 2022 року в м. Василькові на Київщині між підозрюваним, який перебував в приміщенні цеху по виробництву меблів, та потерпілими – подружжям із Волинської області, які привезли дерев’яні дошки по замовленню останнього, виник словесних конфлікт через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення.

Внаслідок цього, підозрюваний схопив із деревообробного станка молоток і наніс удари по голові чоловіку, спричинивши йому близько 5 колото — різаних ран, внаслідок чого настала смерть останнього.

Після цього, взявши з приміщення свого офісу ніж, підозрюваний підійшов до автомобіля, в якому перебувала жінка. Відкривши передні пасажирські двері, наніс декілька ударів ножем по її тулубу, спричинивши 7 колото – різаних ран, внаслідок яких настала смерть потерпілої.

Поклавши тіло потерпілого до автомобіля, де перебувало тіло його дружини, підозрюваний виїхав на одну із вулиць міста, де і залишив автомобіль з тілами загиблих.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Обухівським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура