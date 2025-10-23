В Шептицькому 46-річного чоловіка підозрюють у вбивстві співмешканки

За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури 46-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у жовтні цього року в квартирі між чоловіком та його 45-річною співмешканкою виник конфлікт. У ході суперечки чоловік почав руками стискати шию жінки, внаслідок чого вона втратила свідомість та померла.

В подальшому, щоб приховати причетність до її смерті, підозрюваний зателефонував у поліцію та повідомив, що виявив тіло у власному помешканні. Зокрема, він намагався імітувати природні причини смерті, пов’язані зі станом здоров’я потерпілої.

Однак проведена судово-медична експертиза встановила реальну причину смерті жінки. Відтак, чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування – Шептицький райвідділ поліції ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури