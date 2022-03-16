У ДБР заявили, що вилучені у дипломата 1 000 000 доларів передали ЗСУ

Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили в одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько 1 мільйон доларів США, під час спроби незаконно вивезти їх за кордон. Ці кошти передані до державного бюджету і можуть бути використані на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили у одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько один млн доларів США, під час спроби незаконно вивезти їх закордон. Ці кошти передані до державного бюджету і можуть бути використані на потреби Збройних сил України», – ідеться у повідомленні.

На підставі рішення суду вилучена готівка, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США було конфісковано у власність держави.

Представника посольства суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та стягнув з нього штраф в розмірі 26,8 млн. грн. // Суспільне