Судитимуть посадовців, які намагалися продати цигарки, призначені військовим

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох військовослужбовців з Донеччини, які вирішили продати 15 тисяч пачок цигарок, призначених для бійців, що боронять нашу країну.

Обвинувальні акти направлено до суду.

Встановлено, що начальник продовольчої служби та начальник складу продовольства однієї з військових частин Донецької області вирішили збагатитися на продажі військового майна.

Начальник продовольчої служби виготовляв фіктивні відомості про начебто видачу військовослужбовцями цигарок, які надходили до військової частини протягом 2022 року.

Його посібник знайшов покупця, якому продав за заниженою ціною 15 тисяч пачок цигарок. Під час передачі 900 тис. грн фігуранта затримали працівники ДБР.

Правоохоронці вилучили цигарки, суд наклав на них арешт. Після необхідних слідчих дій цигарки будуть повернуті військовим.

Крім того, за ініціативою ДБР проведено аудит матеріальних цінностей, продовольчої та речової служби військової частини.

Досудове розслідування триває.

Начальник продовольчої служби обвинувачується у заволодінні військовим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України).

Його співучасник обвинувачується у підбурюванні та пособництві у заволодінні військовим майном (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Маріупольська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

ДБР