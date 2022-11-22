Судитимуть киянина, який за підробленими документами намагався зняти 647 000 доларів з чужого рахунку

Також слідчі встановили 14 фактів незаконного зняття готівки затриманим з іншого рахунку, на суму більше мільйона гривень. За скоєне фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

У серпні цього року до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від керуючого банку на вулиці Лисківській про те, що для отримання грошей клієнт пред’явив документ з ознаками підробки. Слідчі Деснянського управління поліції задокументували протиправні дії 62-річного чоловіка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник підробив паспорт на ім’я громадянина, 1975 року народження, мав намір з його банківського рахунку зняти 647 тисяч доларів США. Крім цього, поліцейські з’ясували, що порушник причетний до скоєння 14 епізодів шахрайства. Так, влітку цього року, використовуючи завідомо підроблені документи, затриманий заволодів грошовими коштами іншого 61-річного потерпілого, знявши з його банківського рахунку 1 мільйон 304 тисячі гривень.

Під час розслідування слідчі Деснянського управління поліції зібрали усі необхідні докази та провели відповідні експертизи. За погодженням з Деснянською окружною прокуратурою міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – використання завідомо підробленого документа, заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та незакінчений замах на заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно в особливо великих розмірах. За скоєне зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва