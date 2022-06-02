На Київщині за день затримали трьох мародерів

Правоохоронці Обухівщини за добу затримали трьох осіб, що підозрюються в мародерстві.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області, передає УНН.

В Обухові дільничний офіцер поліції затримав 41-річного чоловіка, який намагався обікрасти магазин. Крім того, оперативники встановили особу ще одного 27-річного крадія.

В місті Українка члени добровільного формування територіальної громади зупинили автівку з 36-річним крадієм електрокабелю телефонного зв’язку. Ним виявився чоловік, що в минулому вже вчиняв подібні злочини.

Наразі правопорушниками обрали запобіжні заходи та повідомили про підозри за скоєні крадіжки в умовах воєнного стану. Чоловікам загрожує позбавлення волі до 8 років.