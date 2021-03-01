На Київщині за фальсифікації під час виборів судитимуть 14 членів ДВК

Кагарлицькою місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирнадцяти осіб за фактом фальсифікації, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 158-3 КК України).

За даними слідства, під час проведення місцевих виборів у жовтні минулого року голова, заступник, секретар та члени дільничної виборчої комісії на Богуславщині, всупереч законодавству, підписали частково не заповнений протокол ДВК про підрахунок голосів виборців при обранні депутатів до Обухівської районної ради. В подальшому, це могло стати причиною ряду фальсифікацій, яким вдалося запобігти, завдяки оперативному реагуванню з боку правоохоронних органів.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури