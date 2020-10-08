На Київщині забудовник не передав квартири власникам, вимагаючи додаткові кошти

Бориспільська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно керівника одної з будівельних організацій за фактом зловживання повноваженнями ( ч. 2 ст.364-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант провадження, як службова особа юридичної особи приватного права, зловживаючи впливом, незаконно утримує у власності будівельної організації 25 квартир, за які інвесторами сплачена повна сума вартості.

Тобто, забудовник вимагає від вкладників додатково сплатити за вже куплені ними квартири. Загальний збиток ошуканих власників приміщень становить майже 6,7 млн гривень.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує штраф у розмірі до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 6 років за ґратами.

Прокуратура Київської області